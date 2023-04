Dubaï: Jessica Thivenin admet être une mère sévère

La vidéo publiée le lundi 17 avril 2023, par Jessica Thivenin, a fait réagir une partie de ses 4,7 millions d’abonnés sur Snapchat. Sur les images, on découvre Leewane, mise au coin dans le salon de la starlette. La petite pleure à chaudes larmes. Nombreux sont ceux qui ont estimé que la maman de 33 ans avait été trop loin en infligeant à l’enfant de 1 an et demi cette punition. «Aucune bienveillance. Tu te sens juste supérieure à l’enfant. Tu verras plus tard, ils auront peur de toi», lui a ainsi fait savoir une internaute.