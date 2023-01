Premier «prank» : Jessica Thivenin piège son fils de 3 ans… qui se met à pleurer

On fait ou on a tous fait des blagues à nos enfants mais évidemment quand on s'appelle Jessica Thivenin (6,1 millions d'abonnés sur Instagram), on la filme et on la poste sur les réseaux sociaux. Elle a donc diffusé «[s]on premier prank à Malone (son fils de 3 ans, ndlr)» sur Insta. Une blague pipi-caca qui n'a visiblement pas été du goût de l'intéressé.