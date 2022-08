Astronaute : Jessica Watkins, 34 ans, candidate pour la Lune... et pour Mars

Si vous aviez le choix, que préfèreriez-vous: aller sur la Lune ou sur Mars? Cette question, purement théorique pour la vaste majorité des gens, résonne différemment pour Jessica Watkins, astronaute à la Nasa. «Je prends ce qui viendra en premier!», répond-elle en riant, lors d'une interview exclusive et en apesanteur donnée à l' AFP, depuis la Station spatiale internationale (ISS). À 34 ans, l'Américaine a toute sa carrière devant elle et pourrait très bien faire partie des premières femmes à mettre le pied sur la Lune, dans les années qui viennent.

Les missions vers Mars s'annoncent plus lointaines, mais les astronautes peuvent tout à fait voler à 50 ans passés. Alors devant cet hypothétique embarras du choix, elle refuse de se prononcer, soutenant qu'elle serait «absolument enchantée» que sa destination «soit la Lune ou Mars». En attendant, son premier vol spatial a d'ores et déjà marqué l'Histoire: elle est devenue la première femme noire à réaliser une mission de longue durée dans l'ISS, où elle a déjà passé plus de trois mois et en restera trois de plus.