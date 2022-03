Chris Rock : «Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé»

L'humoriste est encore un peu sonné après avoir été giflé par Will Smith. L’Académie des Oscars a quant à elle révélé avoir demandé à l’acteur de quitter la cérémonie, mais celui-ci a refusé.

Dimanche 27 mars 2022, Will Smith est soudainement monté sur scène et a giflé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. AFP

Chris Rock, qui n'a pas souhaité porter plainte après son agression, s'est exprimé exprimé mercredi soir. «Je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça... j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant le week-end dernier», a lancé l'humoriste peu après son arrivée sur scène pour un spectacle à Boston, selon un court extrait sonore diffusé par le magazine Variety.

«Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle», a ajouté Chris Rock. Wanda Sykes, l'une des trois présentatrices qui animait la soirée de gala des Oscars, a déclaré que l'incident l'avait littéralement «rendue malade». «Et je suis encore un peu traumatisée», a-t-elle assuré lors d'un talk show animé par l'humoriste Ellen DeGeneres.

Elle-même humoriste, Wanda Sykes a estimé que Will Smith n'aurait jamais dû être autorisé à rester dans la salle et à recevoir son trophée après un tel geste. «Cela envoie un mauvais message. Si vous agressez quelqu'un, on vous fait sortir du bâtiment, un point c'est tout», a-t-elle dit.

«Nous aurions pu gérer la situation différemment»

L’acteur Will Smith a rejeté une demande de quitter de lui-même la cérémonie des Oscars dimanche après avoir giflé l’humoriste Chris Rock, a annoncé mercredi l’Académie dans un communiqué. «Si nous souhaitons préciser qu’il a été demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu’il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», a écrit l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars.

Son conseil d’administration a, mercredi, «ouvert la procédure disciplinaire à l’encontre de Will Smith en raison de violations du règlement de l’Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l’intégrité de l’Académie», selon le communiqué.

«Comportement inacceptable et nuisible»

Une éventuelle «action disciplinaire» à son encontre sera discutée lors d’une réunion prévue le 18 avril, ajoute-t-elle. Elle pourrait inclure la suspension ou l’exclusion de Will Smith de l’Académie, qui compte des milliers de membres. L’institution reine du cinéma américain donne à l’acteur 15 jours avant que l’Académie ne tranche, lui offrant ainsi «l’opportunité d’être entendu au moyen d’une réponse écrite», poursuit le texte.

Will Smith, récompensé peu après l’incident par l’Oscar du meilleur acteur, a depuis lors présenté des excuses publiques à Chris Rock et à l’Académie. Mais beaucoup à Hollywood demandent à l’organisation qui décerne les Oscars de sanctionner la star pour son acte de violence, qui a selon eux injustement éclipsé les autres vainqueurs de la soirée. Dans une lettre adressée aux milliers de membres de l’Académie, les dirigeants se disent «scandalisés» par l’incident.

«La retransmission de la 94e cérémonie des Oscars, dimanche, devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont accompli un travail incroyable au cours de l’année écoulée», indique la lettre, signée par le président de l’Académie, David Rubin, et la directrice générale Dawn Hudson. «Nous sommes bouleversés et scandalisés que ces moments aient été éclipsés par le comportement inacceptable et nuisible d’un candidat sur scène», poursuivent-ils.

«Pour être très clair, nous condamnons les actions de Will Smith», insiste la lettre des dirigeants de l’Académie des Oscars, promettant de mettre en œuvre les «actions appropriées» conformément aux règlements de l’organisation. «Cela doit suivre un processus officiel qui prendra quelques semaines», indique la lettre. Selon des médias américains, le conseil d’administration de l’Académie des Oscars devait se réunir mercredi soir pour faire le point sur la cérémonie, comme chaque année. La gifle de Will Smith est leur «priorité principale», selon CNN.