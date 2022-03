Choc des générations : Jesus Luz veut un enfant de Madonna

Malgré ses vingt-neuf ans d’écart avec la reine de la pop, le mannequin brésilien rêve de fonder une famille avec elle. Du coup, la chanteuse aurait déjà consulté des médecins.

Déjà mère de deux enfants biologiques, Lourdes et Rocco, ainsi que de deux enfants adoptifs, David et Mercy, la chanteuse est consciente qu’elle n’est plus toute jeune. «Pour Madonna, la maternité est son plus grand succès et la chose la plus épanouissante dans sa vie. Elle sait qu’à 51 ans, ça va être plus difficile de concevoir un enfant. Mais elle se sent prête, car elle a la santé d’une athlète olympique», ajoute la source.