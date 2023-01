En hiver, passez votre voiture au jet d'eau «une fois par semaine»

Editpress

On vous l'accorde, ce début janvier a davantage des airs de printemps que d'hiver rude. Mais les températures négatives et les flocons de neige devraient bien tout de même faire leur apparition dans les semaines à venir comme ce fut (un peu) déjà le cas mi-décembre. Une période durant laquelle beaucoup d'entre nous se posent cette question: est-il judicieux d'aller laver la voiture? Et d'ajouter, «pour qu'elle soit sale à nouveau trois kilomètres plus loin».

«On conseille toujours de garder un état de propreté correct, pour la sécurité routière comme pour l'entretien de son véhicule», répond Antonio da Palma Ferramacho, Head of Mobility Technologies à l'Automobile Club du Luxembourg (ACL). Avec la luminosité et la visibilité réduites de l'hiver, il est premièrement impératif de nettoyer ses phares, ses carreaux ou encore ses plaques d'immatriculation. Mais le lavage régulier est aussi nécessaire pour protéger le véhicule des agressions du gel et du sel qui inonde nos routes.

Et vous, lavez-vous votre voiture en hiver? Oui, tous les jours Oui, de temps en temps Non, ça ne sert à rien

Un carwash pour compléter une fois par mois

«Il faut évacuer le sel qui se serait accumulé sous le châssis ou les passages de roues. Il se met aussi dans les interstices, sur la peinture, sur les vis et génère de la rouille», développe M. da Palma Ferramacho, qui conseille un lavage au jet d'eau «une fois par semaine». Le faire devant la maison, quand c'est possible, suffit. Et un passage au carwash peut être utile pour compléter, une fois par mois, «si on a plusieurs semaines de gel en continue».

Mais attention lors du lavage de la voiture par temps froid. «Il ne faut pas le faire dehors en cas de gel, parce que l'eau qui gèle peut faire des dégâts, notamment sur les joints. Et il est préférable de passer le jet d'eau quand on sait qu'on va encore rouler un peu après, pour évacuer au maximum l'eau», explique l'expert de l'ACL. Quoi qu'il en soit en hiver, si vous ne lavez pas du tout votre véhicule, la saleté s'accumulera et il sera beaucoup plus compliqué d'en venir à bout.

Dans le lavage, «n'oubliez pas les jantes, glisse encore Antonio da Palma Ferramacho. Elles sont fort exposées, il manque souvent du vernis et la corrosion est plus forte». Autre astuce que l'on peut faire chez soi: appliquer un traitement sur les joints des portières pour éviter qu'ils collent. Enfin, appliquer un polish avant l'hiver sur la carrosserie est aussi une bonne idée, «l'adhérence de la saleté sera moindre».

Pexels