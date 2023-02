Pink: «J’étais terrifiée à l’idée d’être une mauvaise mère»

En pleine promo pour son nouvel album, «Trustfall», et sa tournée mondiale, qui ne passera malheureusement pas par la Suisse, Pink s’est confiée sur son statut de star et de mère de famille dans «People». «Quand j’ai eu des enfants, les gens m’ont dit: «Ta carrière va se terminer. Comment vas-tu faire pour partir en tournée?», a raconté la maman de Willow , 11 ans, et de Jameson, 6 ans, qu’elle a eus avec son mari, Carey Hart.

Mais l’Américaine de 43 ans a toujours su trouver un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière. Même si elle est l’une des popstars les plus récompensées de sa génération, Pink a trouvé une satisfaction encore plus grande avec la maternité. «Je ne savais pas que j’allais fonder une famille un jour. Je ne me suis pas imaginé cela parce que j’étais terrifiée à l’idée d’être une mauvaise mère, s’est-elle souvenue. Mais, mon Dieu, être maman est la chose la plus incroyable que j’aie jamais faite. C’est dingue de voir à quel point je suis devenue une personne responsable.»