Jeu de tirage au Luxembourg: Qui veut gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans?

Le premier tirage d’EuroDreams sera effectué le lundi 6 novembre, et les mises seront possibles à partir du 30 octobre. Le prix d’une grille est fixé à 2.5 euros. Les deux tirages hebdomadaires interviendront les lundis et jeudis. Les grilles pourront être validées jusqu’à 20h, le jour même, le tirage aura lieu vers 21h, et les résultats seront disponibles vers 22h, sur le site de la Loterie nationale.

7,2 millions d’euros au bout de 30 ans

Pour remporter le gros lot, il «suffira» de cocher les six bons numéros sur une grille en proposant de 1 à 40, ainsi qu’un numéro «de rêve» («Dream Number») allant de 1 à 5. La probabilité de décrocher le gros lot est plus élevée qu’à EuroMillions. Avec EuroDreams, elle s’élève à une chance sur 19 millions, contre une chance sur 139 millions pour EuroMillions. La perspective est donc au final de pouvoir empocher au total 7,2 millions d’euros au bout des 30 ans.

Les gagnants du second rang se verront eux attribuer 2 000 euros par mois pendant cinq ans, soit 120 000 euros au total. Aux rangs inférieurs, les opérateurs du jeu délivreront des gains allant de 2,5 à environ 100 euros, en une seule fois. EuroDreams sera accessible dans huit pays européens (Luxembourg, France, Belgique, Portugal, Autriche, Suisse et Irlande).

«C’est une opportunité unique pour la Loterie nationale. En tant que joueur individuel au Luxembourg, on a le même rêve qu’à Paris, ou ailleurs, et on peut déjà le concrétiser avec EuroMillions. Si on ne faisait pas partie de cette communauté, le joueur pourrait rêver mais pas parier sans sortir du pays, c’est important donc de faire partie de cette communauté», apprécie Léon Losch, directeur de la Loterie nationale au Luxembourg.