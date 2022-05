France : Jeune homme de 25 ans criblé de balles en pleine rue

La victime a été la cible de plusieurs coups de feu sur la voie publique, jeudi soir à Roubaix, dans le nord de la France. Selon le parquet, il s’agirait d’un règlement de comptes entre criminels.

Selon une source policière, ce jeune homme était «connu de la police et de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants et des vols divers». «Cela se présente comme un règlement de comptes», a ajouté cette source, soulignant qu’une enquête de voisinage était en cours et qu’une autopsie devait avoir lieu vendredi après-midi. Appelés pour un blessé par balle, peu avant 22 h, les pompiers avaient indiqué avoir trouvé à leur arrivée le jeune homme en arrêt cardio-ventilatoire. Malgré l’action des secours, il n’avait pas pu être réanimé.