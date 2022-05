Erich François : «Je me rappelle d'une jeune mariée qui courait avec sa robe»

LUXEMBOURG – Directeur de l'ING Marathon, Erich François est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

C'est en 2003 qu'Erich François a eu l'idée de créer le marathon de Luxembourg.

La séquence du 19 mai

Erich François est l'organisateur de l'ING Night Marathon qui se tiendra pour rappel, le 28 mai prochain. Plusieurs rues seront dès lors fermées mais le directeur rassure, le lieu restera facile d'accès. «Vers 16h, les coureurs traverseront le Kirchberg, il y aura des points de passages dans les différents quartiers de la course, c'est très important. Les résidents pourront rentrer facilement chez eux».

Semi-marathon ou marathon, les coureurs pourront décider sur le moment: «Is se courent en même temps, c'est le même départ à LuxExpo et après avoir parcouru 15 km, on peut décider si on s'arrête au semi, sur la place d'Armes ou si on continue».

Un évènement sportif, mais pas que… Erich François se replonge dans quelques souvenirs marquants des éditions précédentes. «Un homme a atterri en parachute avant le départ pour ensuite courir les 42 kilomètres. Je me rappelle d'un couple qui a couru pendant trois jours autour de Luxembourg-Ville avant de faire le marathon ensemble, raconte-t-il. Nous avons eu aussi de jeunes mariés qui ont pris part à l'évènement, la mariée a couru avec sa robe, le prêtre les a même rejoint», confie le directeur allemand de Step by Step, le sourire dans la voix.

La séquence du 18 mai

Après deux ans d'absence, le célèbre marathon luxembourgeois revient mais sans coureur professionnel du continent africain. «Nous avions demandé au ministère de la Santé, il y a plus de six mois, «sous quelle mesure Covid, le marathon pouvait avoir lieu», et nous n'avons toujours pas eu de réponse. Il n'y aura pas d'invitation car nous ne pouvions pas vérifier s'ils sont vaccinés. Il y a sans doute des athlètes en Europe aussi qui peuvent courir», admet Erich François, directeur de l'entreprise organisatrice du marathon.

Le tout premier marathon a eu lieu en 2006 et en 2022, ce sera la 15e édition: «C'est la 3e fois que c'est la 15e édition, étant donné les annulations en raison du Covid, tient à ajouter le directeur, qui se rappelle très bien des derniers vainqueurs de 2019 «C'était une double victoire kényane, avec John Komen pour les hommes, qui a fait 2h16 et chez les femmes, Betty Chepkwony, qui avait réalisé le parcours en 2h38».

La séquence du 17 mai

Le 28 mai, pas moins de 12 000 personnes et 103 nationalités prendront le départ de l'ING Marathon, précise le directeur de Step by Step, société organisatrice de l'évènement, Erich François, invité de L'essentiel Radio. Et cette année, les sportifs devront se faire à un nouveau parcours, qui a été modifié en raison de l'avènement du tram. «C'était un travail d'un an et demi, confie Erich François, très compliqué par ailleurs, en raison des nombreux accords à obtenir des autorités. Mais pour la première fois, le parcours passe devant la Philharmonie, le Mudam et dans le tunnel du rond-point Schuman. Et nous avons ajouté 2 km au Limpertsberg: pour moi c'est un des plus beaux tronçons du parcours».

Pour ceux qui souhaitent venir voir le marathon, Erich François conseille plutôt le tram, les bus ou encore les navettes, mises à disposition.

La séquence du 16 mai

Comment est né l’ING Night Marathon, dont la première édition a eu lieu en 2006 au Luxembourg ? Invité de la «Story» de L’essentiel Radio, son directeur allemand, Erich François, raconte la genèse du projet.

«C’était en 2003. J’étais dans un bar à Cologne avec une amie. Elle m’a dit qu’elle devait arrêter de boire car elle courait le lendemain le marathon de Düsseldorf. Je connaissais Düsseldorf, mais pas le marathon» confie-t-il.

Erich François découvre alors que Luxembourg est la dernière capitale d’Europe à ne pas avoir sa course sur la distance mythique. À l’époque, ING est le sponsor-titre du marathon de New York. Il décide alors de rencontrer la banque hollandaise, qui est rapidement conquise par le projet.

«En seulement cinq minutes, ils ont accepté de travailler avec nous pour créer le marathon de Luxembourg», ajoute-t-il. Seize ans plus tard, le marathon de Luxembourg est l’une des plus grandes courses de la région, et assurément l’événement sportif numéro 1 au Luxembourg.

