Des jeunes choristes de Paris vont enchanter Echternach

Depuis dimanche, des chants baroques résonnent au Lycée Edward-Steichen et à l'abbaye de Clervaux. Trente enfants et une quinzaine d'adultes du chœur de garçons de Paris y sont actuellement en stage de travail. Ils se produiront en concert à 20 h ce soir à la basilique d'Echternach.

«Nos concerts sont de la musique classique baroque française des XVIIe et XVIIIe siècles de compositeurs assez connus comme Marc-Antoine Charpentier ou André Campra», présente François Polgar, le chef de chœur.

«Notre but est de donner du plaisir au public»

Durant ce stage de travail, quatre heures par jour sont consacrées aux répétitions et le reste du temps à la détente. «On est très attentifs à ce qu'il y ait un équilibre entre le travail et la détente parce que les jeunes sont quand même en vacances», ajoute-t-il.

Le stage et le concert de ce soir sont un moyen pour le chœur de faire connaître la musique française à l'étranger. «Nous sommes spécialisés dans la musique sacrée, message de paix et de fraternité. Notre but est de donner du plaisir, de la joie, de la détente au public», conclut le chef de chœur.