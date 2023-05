Des jeunes sans emploi à la rescousse d'entreprises

LUXEMBOURG – L'organisation Youth and Work a lancé un projet associant le potentiel de jeunes sans emploi aux activités de multiples entreprises du pays, avec un succès à la clé.

Le programme Future Génération est né «en pleine épidémie de Covid, quand on s'est rendu compte de l'isolement de beaucoup de jeunes, déjà en difficulté» expose Kristina Nincevic, coach de l'organisation Youth and Work. Spécialisée dans le coaching individuel des 16-29 ans à la recherche d'emploi, Youth and Work propose à ses jeunes, issus de tout parcours, de participer à un projet durable.

«Un groupe de 10 à 15 jeunes de nos ateliers se rend dans l'entreprise qui le souhaite afin de résoudre un problème, grâce à leur créativité et leur motivation». Au menu, découverte de la culture de l'entreprise, feedbacks, briefings, rédactions de rapport, le tout toujours accompagné d'un coach. Le processus se déroule sur six semaines. Parmi les projets déjà entrepris, on compte la conception d'un musée du déchet, la mise en place d'une stratégie TikTok pour PwC ou encore l'installation du Repair cafe de Redange.

«Une énorme estime de soi»

Ouverte à tous les adhérents de Youth and Work, l'inscription aux projets ne nécessite aucun background particulier: «Différents profils composent une équipe: des jeunes avec un master en poche, d'autres avec une formation et certains à la recherche de leur voie», souligne Kristina Nincevic. «À la fin, les jeunes acquièrent une énorme estime de soi, se rendent compte de leur talent, leurs capacités et tout ce qu'ils ont réalisé», ajoute-t-elle.

Six projets du genre ont déjà été réalisés, le prochain aura lieu au courant de l'année.

