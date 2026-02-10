Le fondeur américain Ben Ogden, médaillé d'argent ce mercredi, n'a pas goûté les critiques et les insultes du président contre l'un de ses coéquipiers.

Ben Ogden, premier médaillé américain en sprint depuis 50 ans, s'interroge sur la liberté d'expression dans son pays, les États-Unis. X

Le fondeur américain Ben Ogden, médaillé d’argent du sprint des JO 2026 mardi, aimerait croire qu’il vit dans un pays où «on a le droit d’exprimer ses opinions sans que le président», Donald Trump, «s’en prenne à vous», a-t-il affirmé après la course.

«Cela fait longtemps que je ne suis pas rentré chez moi et c’est vraiment dur de voir tout ça se passer de loin», a dit Ogden, interrogé en zone mixte sur les critiques du président des États-Unis envers le skieur acrobatique Hunter Hess qu’il avait qualifié de «raté» («loser», en version originale).

«J’aimerais croire que je vis dans un pays où on a le droit d’exprimer ses opinions sans que le président s’en prenne à vous. Mais apparemment, non» Le fondeur américain Ben Ogden

Hess s’était attiré les foudres de Trump après avoir exprimé ses «émotions mitigées» à l’idée de représenter les États-Unis, lors d’une conférence de presse mercredi en marge des JO de Milan-Cortina. «Je trouve que ce que Hunter a dit était parfaitement correct, pas provocateur, et ne créait aucun gros problème», a estimé Ogden, premier fondeur américain médaillé olympique dans une course masculine depuis Bill Koch en 1976 (argent, 30 km).

«Ce n’est pas une situation agréable à vivre en permanence, surtout quand tu es très, très loin», a ajouté le skieur de 25 ans, originaire du Vermont. «J’aimerais croire que je vis dans un pays où on a le droit d’exprimer ses opinions sans que le président s’en prenne à vous. Mais apparemment, non», a poursuivi Ogden. «Quand je cours pour les États-Unis et que je porte le drapeau américain dans le dos, je pense aux gens du Vermont et à la culture du ski américain», a-t-il conclu.

