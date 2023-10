Jeux vidéo: Microsoft va pouvoir finaliser le rachat de l’éditeur de «Call of Duty»

Microsoft, propriétaire de Xbox, va pouvoir finaliser le rachat de l’usine à jeux vidéo Activision Blizzard, éditeur de «Call of Duty», «Diablo» et «Candy Crush», après avoir obtenu, vendredi, le feu vert définitif de Londres, qui lève le dernier obstacle réglementaire à l’acquisition.

Après un refus en avril, Microsoft avait soumis fin août à l’autorité britannique une version amendée de son projet de rachat de l’éditeur américain de jeux vidéo, et celle-ci est «autorisée par la CMA», a annoncé le régulateur britannique, dans un communiqué. Ce méga rachat à 69 milliards de dollars, annoncé en janvier 2022, est un très couteux pari de Microsoft pour se renforcer dans le «gaming», et aider sa console à succès Xbox à rivaliser avec la PlayStation de Sony.

Troisième acteur mondial

Cette acquisition fera de Microsoft le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d’affaires derrière Tencent et Sony, passant ainsi devant Apple. Microsoft prévoit dans la nouvelle version de son projet de rachat des cessions notables: les droits de jeux en ligne d’Activision Blizzard – dont ceux des succès planétaires «Call of Duty» et «Candy Crush» – vont être vendus au français Ubisoft.