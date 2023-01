Etats-Unis: La femme de Joe Biden opérée pour retirer deux excroissances cancéreuses

États-Unis : La femme de Joe Biden opérée pour retirer deux excroissances cancéreuses

Au cours de l’intervention, les médecins ont découvert une autre lésion sur le côté gauche du buste de Jill Biden, qui s’est également avérée cancéreuse et a été retirée. La Première dame présentait après l’opération «un gonflement du visage et des contusions» mais «se sent bien», a indiqué Kevin O’Connor, précisant qu’elle retournerait à la Maison-Blanche «plus tard dans la journée». Accompagnée par son mari Joe Biden mercredi, elle avait embarqué dans la matinée à bord de l’hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.