First Lady : Jill Biden va être opérée d'une «petite lésion» au visage

Jill Biden, 71 ans, est la Première dame la plus âgée de l'histoire des Etats-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l'histoire de la Maison Blanche. Le cancer est une cause personnelle pour Joe Biden, dont le fils Beau est décédé en 2015 d'un cancer du cerveau, et qui a fait de la réduction du taux de mortalité lié à cette maladie une «priorité présidentielle».