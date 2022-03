Gifle aux Oscars – Jim Carrey «écoeuré» par Will Smith et la réaction de la salle

Gifle aux Oscars : Jim Carrey «écœuré» par Will Smith et la réaction de la salle

L’acteur américain n’a pas mâché ses mots après la gifle de Will Smith à Chris Rock. Il invite ce dernier à poursuivre son agresseur en justice.

«J’étais écœuré. Écœuré par la standing ovation (faite à Will Smith quand il a reçu son Oscar, ndlr)», a confié Jim Carrey sur CBS. «J’avais l’impression que Hollywood était juste inerte, tous ensemble», a-t-il expliqué sur la chaîne américaine alors qu’il est en pleine promotion pour «Sonic 2» qui sort ce mercredi au cinéma. «C’est une indication claire que nous ne sommes plus le club cool».

Alors que Will Smith s’est excusé et que Chris Rock a indiqué qu’il ne porterait pas plainte, le comédien de «The Mask» regrette ce choix. «Il aurait dû annoncer qu’il poursuivait Will pour 200 millions de dollars parce que cette vidéo sera là pour toujours. Cette insulte va durer un très long moment».