A New York: JLo n'est pas là «juste pour bouger son put de c»

À New York : JLo n'est pas là «juste pour bouger son put*** de c**»

La chanteuse et actrice présentait mercredi le documentaire consacré à sa vie, diffusé la semaine prochaine sur Netflix.

Ce documentaire retrace cette renaissance après les coups durs et les déceptions comme le fait que les Oscars aient snobé le film «Hustlers» dans lequel elle s'était donné corps et âme.

«Toute ma vie, je me suis battue pour être entendue, pour être vue, pour être prise au sérieux», dit-elle . Après cet échec, «j'ai dû déterminer qui j'étais et croire en cela et en rien d'autre», alors qu'elle a vécu une grande partie de sa vie «dans les yeux du public» et qu'elle croyait «vraiment tout ce qu'il disait».