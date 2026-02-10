Les prix pratiqués lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina sont hors de portée des locaux. Notamment les produits dérivés, dont le niveau est affolant.

Un pull à capuche de marque avec marqué «Milan-Cortina» dessus? 150 euros. RCA

Les JO, ce sont des souvenirs pour la vie. Pour les spectateurs, les athlètes forcément, mais aussi les journalistes. Comme Marco Odermatt et compagnie qui y sont passés dès les tout premiers jours, le détour par le magasin officiel est obligatoire. Même s'il y a une longue file devant. Le problème, et le pire c'est qu'on était prévenus, c'est que les tarifs pratiqués sont impitoyables pour le porte-monnaie. Deux mascottes du plus petit format, une carte postale pour les parents et un pin's: 45 euros! Le porte-monnaie vacille.

Une casquette avec le seul logo de la compétition? 45 euros. Un T-shirt tout simple avec juste marqué Milan-Cortina 2026? 50 euros. Un pull à capuche de marque qui vous rappellera votre voyage à Bormio, Livigno, Milan ou Cortina? 150 euros. Le même, mais pas avec la marque: 100 euros. Le pire? Les deux hermines en peluche, Tina et Milo (qui «incarnent l'esprit italien qui les anime: curieux par nature, ils aiment le sport, la vie en plein air et surtout s’amuser») sont vendues à 50 euros pour la taille normale. La minuscule est à quinze euros. Tout ça pour des choses qui prendront majoritairement la poussière dans quelques mois.

Tina et Milo sont prêts à prendre la poussière dans deux mois. RCA

Quand on a vu le fan-club de Mathilde Gremaud empiler les cartons de 24 bières à sept euros d'un des sponsors officiels en amont du nouveau titre olympique de la skieuse acrobatique lundi, on n'a pas pu s'empêcher de faire le calcul. Et ça encore, c'est sans parler de la vilaine pizza à dix balles pour éponger tout ça. Mais comment font les «vrais» Italiens, un des rares pays sans salaire minimum imposé par l'État, et dont les plus petits salaires oscillent entre 1200 et 1500 euros pour des postes peu qualifiés? Eh bien, ils regardent tout ça à la télévision…

De toute façon, ceux qui sont venus en spectateurs ont déjà tellement fait chauffer leur carte bancaire, qu'elle était sans doute prête à tout. Les prix des chambres d'hôtels, des chalets ou des appartements ont atteint des sommets stratosphériques. Vous pouviez facilement faire fois quatre, des fois bien plus, pour trouver une chambre dans le coin ces derniers mois. Et les prix n'ont pas baissé depuis car la demande reste forte.

En dehors des sites olympiques, les tarifs n'ont heureusement pas trop flambé, dans les restaurants ou les bars. C'est cher pour l'Italie, c'est vrai, mais le Nord l'est souvent et encore plus dans ces stations de ski généralement huppées. Vous trouverez toutefois votre pizza Margherita à manger en terrasse pour une dizaine d'euros, c'est treize pour la pizza «saucisses-frites» et les bars les plus sympas vous serviront votre vrai café pour 1,30 ou 1,50 euro. Pas forcément vite, si un touriste est arrivé juste avant vous prendre un macchiato latte avec du lait d'avoine, et pas trop chaud. Mais il vous réchauffera le cœur quand même.