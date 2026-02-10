Sturla Holm Laegreid a remporté, mardi, sa première médaille en individuel aux Jeux olympiques. Le biathlète norvégien a ensuite surpris tout le monde à l'interview.

JO 2026 : Il remporte le bronze... puis avoue son infidélité à la télé

Sturla Holm Laegreid a surpris tout le monde en avouant en direct à la télévision avoir eu une liaison. Getty Images

Moment aussi inattendu que lunaire, mardi, aux Jeux olympiques de Milan et Cortina. Le biathlète norvégien Sturla Holm Laegreid, peu après avoir remporté la médaille de bronze en individuel, a révélé spontanément une liaison adultère lors d'une interview télévisée.

«Il y a trois mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie», a déclaré l'athlète de 28 ans, en larmes, à la chaîne «NRK». L'erreur en question? Avoir trompé sa compagne, qu'il avait rencontrée seulement six mois auparavant. «Je lui ai avoué il y a une semaine. Ce fut la pire semaine de ma vie.» Avant de décrire la femme qu'il a trompée comme «l'amour de ma vie», «la personne la plus belle et la plus gentille au monde».

Si Sturla Holm Laegreid a ouvertement parlé de cette affaire, c'est parce qu'il espère encore pouvoir renouer avec son ex-compagne, avec qui il est pour l'instant séparé. «Je ne suis pas prêt à baisser les bras, a-t-il déclaré. J'assume la responsabilité de mes actes et je les regrette profondément.» Puis de reconnaître: «Il m'arrive de faire des bêtises.»

Le biathlète originaire de Bærum semblait contrit devant les caméras de son pays. «J'ai déjà remporté une médaille d'or (ndlr: en relais, à Pékin 2022), et beaucoup me regardent sans doute différemment, mais je n'ai d'yeux que pour elle», a-t-il déclaré.

La préparation aux Jeux olympiques qui a suivi la rupture a été difficile, mais le Norvégien a tout de même réussi une belle performance mardi en décrochant la troisième place sur l'épreuve individuelle (20 km, en style classique).

En Italie, l'athlète de 28 ans n'a été battu que par son compatriote Johan-Olav Botn (1er) et le Français Eric Perrot (2e). «C'est ma première médaille olympique individuelle et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu», avait commenté Sturla Holm Laegreid... avant que l'interview ne prenne une tournure totalement inattendue.

