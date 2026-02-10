Après sa chute et une nouvelle blessure (fracture du tibia) lors de la descente olympique, dimanche, l'Américaine est sortie du silence sur Instagram.

Deux jours après une chute qui a ému la planète sport lors de la descente des Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina, Lindsey Vonn s'est exprimée pour la première fois, lundi soir. «Mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'avais imaginé. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était simplement la vie, a-t-elle écrit dans un long message sur Instagram. J'ai osé rêver et j'ai travaillé si dur pour y parvenir.»

La «Speed Queen» ne pense pas que le premier coup du sort, à Crans-Montana il y a dix jours, ait joué un quelconque rôle dans le deuxième, à Cortina, dimanche. «J'étais simplement douze centimètres trop à l'intérieur sur ma ligne lorsque mon bras droit s'est accroché à la porte, ce qui m'a fait pivoter et a provoqué ma chute, détaille-t-elle. Ma rupture du ligament croisé et mes blessures antérieures n'ont rien à voir avec ça.»

Plusieurs opérations?

La championne américaine de 41 ans a subi une fracture complexe du tibia, qui a déjà nécessité deux interventions chirurgicales à l’hôpital Ca’ Foncello de Trévise. Sa blessure est «stable mais elle nécessitera plusieurs opérations pour guérir correctement», précise-t-elle.

Auprès d'elle depuis dimanche, son père a déjà dit qu'il ne voulait plus entendre parler du très haut niveau. «Elle a 41 ans et c'est la fin de sa carrière», a lancé Alan Kildow, lors d'un entretien téléphonique avec Associated Press. Lindsey ne participera plus à aucune compétition de ski, du moins tant que j'aurai mon mot à dire.»

«J'ai essayé. J'ai rêvé»

Malgré la vive douleur du moment, Lindsey Vonn ne «regrette rien». «Être dans le portillon de départ était un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais. Savoir que j'étais là et que j'avais une chance de gagner était déjà une victoire en soi.» Elle savait qu'il y avait un risque. «Ce sport a toujours été incroyablement dangereux et le restera toujours.»

La native du Minnesota relativise les choses. Pour elle, rien ne vaut le fait de s'être placée en position de vivre ces JO, pour lesquels elle avait fait son come-back. «Comme dans une course de ski, nous prenons des risques dans la vie. Nous rêvons. Nous aimons. Nous sautons. Et parfois, nous tombons. Parfois, notre cœur est brisé. Parfois, nous n'atteignons pas les rêves que nous savons pouvoir réaliser. Mais c'est aussi ça, la beauté de la vie: nous pouvons essayer. J'ai essayé. J'ai rêvé.»

Finalement, Lindsey Vonn nous délivre en quelque sorte sa leçon de vie. Chacun jugera si elle est inspirante ou non. «J'espère que si vous retenez quelque chose de mon parcours, c'est que vous ayez tous le courage de viser grand. La vie est trop courte pour ne pas prendre de risques, conclut-elle. Car le seul échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. Je crois en vous, comme vous avez cru en moi.»