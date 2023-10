JO 2026: Milan va organiser les épreuves de glisse en Autriche

«Il y a deux jours», les autorités italiennes ont abandonné ce projet coûteux et décidé de rechercher «un site déjà existant et en fonctionnement», a expliqué Giovanni Malago lors de la 141e session du Comité international olympique (CIO) à Bombay.

Deux impacts

«L’Autriche est un candidat potentiel et serait ravie de vous soutenir», a confirmé lundi Karl Stoss, président du Comité olympique autrichien et membre du CIO, s’adressant à Giovanni Malago. Le dirigeant italien a confirmé travailler sur «un site hors d’Italie». «Nous étudions toutes les solutions possibles et analysons les alternatives avec le CIO et les fédérations internationales», a-t-il expliqué.