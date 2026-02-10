Le porte-drapeau de l'Ukraine s'est entraîné avec un casque sur lequel figuraient des athlètes ukrainiens tués depuis l'invasion russe. Il a été interdit.

JO 2026 : Un casque avec des visages d'athlètes morts ne plaît pas au CIO

Vladyslav Heraskevych à l'entraînement, à Cortina, le 9 février 2026. AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié le port aux JO-2026 par le porte-drapeau de son pays, Vladislav Heraskevych, d’un casque arborant des photos d’athlètes tués par la Russie. Il a même salué cette initiative.

Vladislav Heraskevych a pris part, lundi, à Cortina, à un entraînement de skeleton avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre, avant selon lui de se voir interdire de le porter.

«Cette décision me brise le cœur. J’ai le sentiment que le Comité international olympique (CIO) trahit des athlètes qui ont fait partie du mouvement olympique en ne leur permettant pas d’être honorés là où ils ne pourront plus jamais se produire», a-t-il écrit sur Instagram.

«Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie», a écrit sur Telegram, Volodymyr Zelensky. «Le patineur artistique Dmytro Sharpar, tué au combat près de Bakhmut; Yevhen Malyshev, un biathlète de 19 ans tué par les occupants près de Kharkiv; et d’autres athlètes ukrainiens dont la vie a été emportée par la guerre menée par la Russie.»

Le CIO ne s’est pas exprimé sur cet incident à ce stade mais la charte olympique bannit en principe les manifestations jugées «politiques». Pour Volodymyr Zelensky, Heraskevych a «rappelé au monde le prix de notre lutte. Cette vérité ne peut être gênante, inappropriée ou qualifiée de «manifestation politique, lors d’un événement sportif».

Treize athlètes russes sous bannière neutre

Évoquant des précédents «où le CIO a autorisé de tels hommages», Heraskevych a annoncé faire appel. «Nous préparons un recours officiel auprès du CIO et lutterons pour pouvoir participer à la compétition avec ce casque», a-t-il souligné.

La délégation ukrainienne aux JO 2026 comporte 46 athlètes. Treize athlètes russes participent pour leur part sous bannière neutre, une sanction imposée par le CIO après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, quelques semaines après les Jeux d’hiver à Pékin, en 2022.

