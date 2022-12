Jo Clees : «Ferrero emploie plus de 38 000 personnes dans le monde»

La séquence du 20 décembre

Que de chemin parcouru par la petite entreprise fondée par Pietro Ferrero. Aujourd’hui, le mastodonte Ferrero emploie plus de 38 000 personnes travaillant dans 50 pays, dont 31 usines de production à travers le monde. La firme commercialise ses produits dans 170 pays. «Le chocolat vient essentiellement de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Le premier critère est la qualité, puis la traçabilité et la durabilité», explique Jo Clees, responsable des affaires institutionnelles.