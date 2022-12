Jo Clees : «L'usine Ferrero d'Arlon tourne de nouveau à plein régime»

La séquence du 21 décembre

Basé au Findel, près de l’aéroport, Ferrero emploie 1300 personnes au Luxembourg. Forte de son statut, l’entreprise ne craint pas la concurrence. «La concurrence est un stimulant qui incite à mettre au point de nouveaux produits. Le consommateur choisit la qualité et nous n’avons pas peur de nos concurrents», déclare Jo Clees au micro de Jean-Luc Bertrand.

«Le problème venait du circuit du beurre. Toutes les installations ont été démontées à l'époque de l'incident, tous les tuyaux, les pièces de production ont été nettoyés, désinfectés, puis remontés. Si bien que la situation est aujourd'hui complètement normalisée. Tout a été remplacé et l’usine tourne à plein régime», a expliqué Jo Clees. Les personnes touchées par le scandale ont été dédommagées, selon lui. «On a trouvé un accord avec toutes les personnes touchées».

«Un tube qui me rappelle ma jeunesse»

La séquence du 20 décembre

Que de chemin parcouru par la petite entreprise fondée par Pietro Ferrero. Aujourd’hui, le mastodonte Ferrero emploie plus de 38 000 personnes travaillant dans 50 pays, dont 31 usines de production à travers le monde. La firme commercialise ses produits dans 170 pays. «Le chocolat vient essentiellement de Côte d’Ivoire et du Ghana. Le premier critère est la qualité, puis la traçabilité et la durabilité», explique Jo Clees, responsable des affaires institutionnelles.