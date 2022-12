Musique : Jo Mersa Marley, petit-fils de Bob, est mort à 31 ans

Un de ses représentants a confirmé le décès du musicien natif de Jamaïque au magazine musical Rolling Stone, sans en dévoiler la cause. La radio WZPP de Miami, ville où l'artiste a passé une grande partie de sa vie, a rapporté qu'il avait été retrouvé mardi dans un véhicule après avoir souffert d'une crise d'asthme. Il laisse une épouse et une fille, selon la radio.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness s'est dit sur Twitter «profondément attristé» par l'annonce de sa mort et a présenté ses condoléances à ses parents, Stephen et Kerry. «Mes plus sincères condoléances aux amis et proches de Joseph et à la fraternité de la musique reggae ainsi qu'aux fans partout dans le monde», a-t-il ajouté. Pour lui, le décès du musicien constitue «une énorme perte pour la musique».