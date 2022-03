Roland-Garros 2010 : Jo-Wilfried Tsonga abandonne

Le Français a arrêté volontairement son huitième de finale de Roland-Garros contre Mikhaïl Youzhny en raison d'une blessure au fessier alors que le Russe avait gagné le premier set 6-2.

Tsonga a pu jouer à peu près normalement pendant quatre jeux, puis il a éprouvé de plus en plus de mal à se déplacer. L'intervention du médecin du tournoi à 5-2 n'a pas permis de soulager le numéro 1 tricolore, qui a été obligé de renoncer au bout de 31 minutes de jeu. Le Manceau était le dernier Français en course à Roland-Garros.