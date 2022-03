Tennis : Jo-Wilfried Tsonga s'impose à Anvers

Le Français, 17e mondial, s'est imposé dimanche en finale du tournoi 250 d'Anvers. De bon augure à un mois de la finale de Coupe Davis contre la Belgique.

Jo-Wilfried Tsonga s'est imposé face à l'Argentin Diego Schwartzman (26e), 6-3, 7-5. La dernière fois que «JWT» avait atteint une finale, c'était fin mai à Lyon où il avait soulevé son troisième trophée de la saison, après Rotterdam et Marseille. Avec quatre titres cette année, le Français signe donc sa saison la plus prolifique et ajoute un seizième trophée à son palmarès. Anvers signait la rentrée de Tsonga sur le circuit après quatre semaines d'absence, une blessure au genou droit l'ayant obligé à faire une croix sur la tournée asiatique.

S'appuyant sur son service (8 aces) et son puissant coup droit, Tsonga a remporté la première manche en seulement 33 minutes. Le deuxième set était plus accroché, Tsonga prenant le service de son adversaire à plusieurs reprises, mais se faisant chaque fois debreaker par un Schwartzman pugnace. Mais plus fébrile et montrant régulièrement des signes d'agacement, l'Argentin se faisait à nouveau breaker au 11e jeu, permettant à Tsonga de conclure la partie sur son service. En demi-finale, Tsonga avait facilement disposé du Belge Ruben Bemelmans, l'un des membres de l'équipe belge qui défiera les Bleus en finale de la Coupe Davis à Villeneuve-d'Ascq (24-26 novembre).