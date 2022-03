Le lounge de Kalonji : Joanna Newsom: «'81»

Elle est une des rares harpistes à avoir pu s'imposer et séduire le monde de la pop allant jusqu'à collaborer avec le groupe de rap, The Roots sur leur prochain album, «How I Got Over». Dans «'81», Joanna Newsom donne sa version très personnelle de l'histoire du péché originel dans le jardin d'Éden.