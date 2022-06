Cinéma : Joaquin Phoenix devrait reprendre le rôle du «Joker»

Le réalisateur Todd Philips a indiqué qu'un second volet du «Joker», sorti en 2019, était prévu. L'acteur principal du film devrait incarner de nouveau le tueur psychopathe.

Le site spécialisé rappelle que le film avait rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial en 2019. C’était la première fois qu’un long métrage classé pour les 17 ans et plus rapportait autant. Le film a par ailleurs été nommé pour onze Oscars. Joaquin Phoenix est finalement reparti avec le prix du meilleur acteur, tandis que le compositeur Hildur Guðnadóttir a été récompensé pour la bande-originale. Le comédien a également remporté un SAG Award, un Golden Globe et un BAFTA pour son rôle.