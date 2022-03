Tour de Catalogne : Joaquin Rodriguez s'impose en puncher

Le coureur de Katusha a remporté la troisième étape du Tour de Catalogne. Il devance Alberto Contador et Nairo Quintana.

La victoire d'étape s'est jouée dans les derniers hectomètres. Après une attaque du Danois Jakob Fuglsang à un peu plus de deux kilomètres du but, Christopher Froome a tenté de fausser compagnie au groupe des favoris. Mais Alberto Contador, Joaquim Rodriguez et Nairo Quintana ont réussi à prendre sa roue, puis «Purito» est parvenu à placer un contre.