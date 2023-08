Le Luxembourg en bref: Un rencontre pour recaser 50 anciens salariés de Cardoso

La police luxembourgeoise a fait état vendredi d'une nouvelle série de cambriolages dans le pays au cours de la journée de jeudi et dans la nuit. À Wasserbillig, deux suspects ont été interpelés après avoir tenté de cambrioler plusieurs lieux de la commune au cours de la nuit. Après avoir visé un salon de coiffure, les deux malfrats se sont attaqués à une pharmacie, avant d'être arrêtés par la police.

À Munsbach, un cambrioleur présumé s'est introduit dans une maison individuelle et a pu repartir avec plusieurs objets. La police n'a pas retrouvé sa trace. À Grevenknapp, c'est le bâtiment d'une entreprise qui a été visé. Le suspect s'est introduit dans les locaux en fracturant une porte à l'arrière du bâtiment et a pu dérober plusieurs objets. D'autres méfaits ont été signalés à Bridel et Luxembourg où des habitations ont été visitées. Dans tous les cas, des enquêtes ont été ouvertes.