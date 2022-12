Second tour en Géorgie : Joe Biden conforte sa majorité au Sénat américain

Getty Images via AFP

Le président américain, à qui l’on prédisait une sévère défaite aux élections de mi-mandat, sort renforcé de cette séquence électorale. Le candidat de son parti, le sénateur démocrate Raphael Warnock était opposé à un protégé de Donald Trump, le républicain Herschel Walker pour le dernier acte de ces «midterms». Les deux hommes s’étaient déjà affrontés en novembre et un deuxième tour avait dû être organisé pour les départager.

Coudées franches

Cette victoire ne change pas l’équilibre des pouvoirs au Congrès américain: les démocrates s’étaient déjà assurés de garder le contrôle du Sénat à l’issue du premier tour des législatives, en novembre. Les républicains ont quant à eux repris la Chambre, mais avec une majorité bien plus courte qu’espéré.

Mais ce nouveau siège donne des coudées plus franches au parti de Joe Biden, qui a gouverné ces deux dernières années avec une majorité extrêmement ténue: 50 sièges sur 100. Il leur permettra entre autres d’exercer une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles. Et limitera significativement l’influence d’un sénateur démocrate modéré, Joe Manchin, fossoyeur de plusieurs grands chantiers de l’administration Biden.