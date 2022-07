Etats-Unis: Joe Biden critique l’inaction de Donald Trump durant l’assaut du Capitole

États-Unis : Joe Biden critique l’inaction de Donald Trump durant l’assaut du Capitole

«Tandis qu’il faisait ça, des policiers courageux ont vécu un enfer digne du Moyen Âge (…), en étant recouverts de sang, cernés par un carnage, face à une foule déchaînée qui croyait aux mensonges du président vaincu», a-t-il poursuivi. «La police a été héroïque ce jour-là. Donald Trump n’a pas eu le courage d’agir», a souligné Joe Biden, notant qu’on ne pouvait pas «être pro-insurrection et pro-police», ou «pro-insurrection et pro-démocratie».

Retour à Washington

Donald Trump fera lui son de retour à Washington mardi, une première depuis son départ tumultueux de la Maison-Blanche en 2021 et le chaos de l’assaut contre le Capitole. Le milliardaire, qui flirte de plus en plus ouvertement avec l’idée d’une candidature à la présidentielle de 2024, s’exprimera lors d’un événement de l’America First Policy Institute, un think tank géré par ses alliés.