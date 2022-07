Fin de l'isolement : Joe Biden de nouveau négatif au Covid-19

Le président américain Joe Biden a été testé deux fois négatif au Covid-19 après cinq jours de confinement et de traitement, et peut désormais sortir de son isolement, a annoncé son médecin dans une lettre publiée mercredi par la Maison-Blanche. «Hier soir, et à nouveau ce matin, il a testé négatif», a écrit le Dr Kevin O'Connor, qui ajoute que Joe Biden, «avec ces résultats rassurants», va mettre à terme à ses mesures d'isolement strict.

Joe Biden «a terminé son traitement de cinq jours au Paxlovid (un médicament antiviral) il y a 36 heures», a précisé le Dr O'Connor, précisant qu'il demeurait «sans fièvre» et que son état de santé s'était «progressivement amélioré et ses symptômes (avaient) quasiment disparus». Le médecin indique également dans sa lettre que le président, le plus âgé à tenir les rênes du pouvoir, portera un masque pour les dix prochains jours lorsqu'il sera entouré. Il sera aussi testé plus régulièrement. Joe Biden est vacciné contre le Covid-19 et a reçu deux doses de rappel.