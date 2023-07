Diplomatie: Joe Biden en visite éclair au Royaume-Uni

Pour Downing Street, la venue de Biden «témoigne des liens solides» entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Joe Biden a atterri dimanche soir à Londres. Le président américain doit s’entretenir avec Rishi Sunak à Downing Street puis rejoindre le roi Charles III à Windsor. En amont de cette visite, la Maison-Blanche a indiqué que Joe Biden souhaitait «encore renforcer sa forte relation» avec le Royaume-Uni. Pour Downing Street, la venue de Biden «témoigne des liens solides» entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Si Sunak et Biden se sont rencontrés à cinq reprises ces derniers mois, l’absence du président américain au couronnement de Charles III et ses critiques sur la manière dont Londres gérait la situation de l’Irlande du Nord depuis le Brexit, ont été mal reçues au Royaume-Uni. Mais lors du déplacement du Premier ministre à Washington le mois dernier, Joe Biden y avait assuré que l’Amérique n’avait pas «de plus proche allié» que le Royaume-Uni.