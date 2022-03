Trump nie toute pression sur Kiev : «Joe Biden et son fils sont corrompus»

Face aux appels croissants à le destituer, le président américain affirme n'avoir mis «aucune pression» sur Kiev pour enquêter sur son concurrent Joe Biden.

Donald Trump a farouchement nié lundi avoir fait pression sur l'Ukraine pour tenter de nuire à son rival politique Joe Biden, balayant la menace d'une procédure de destitution malgré les appels de plus en plus pressants agitant l'opposition démocrate.

Alors même que la pression monte sur les chefs démocrates du Congrès américain pour qu'ils lancent cette procédure explosive, le président républicain a affirmé ne pas prendre «du tout au sérieux» cette perspective. «Je n'ai mis aucune pression sur» l'Ukraine, a affirmé Donald Trump, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York.

Passant à l'offensive, il a du même coup tenté de retourner les projecteurs sur Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, favori de la primaire démocrate et donc l'un de ses sérieux rivaux potentiels pour la présidentielle de 2020.

«Joe Biden et son fils sont corrompus», a accusé sur un ton outré Donald Trump, en reprenant des rumeurs non étayées concernant une affaire présumée de corruption en Ukraine, et des pressions sur un procureur. «Si un républicain disait ce que Joe Biden a dit, il aurait droit à la chaise électrique immédiatement», a poursuivi le dirigeant de la première puissance mondiale.