Géopolitique : Joe Biden face au défi de l’alliance Poutine-Xi Jinping

Les chefs d’État russe et chinois ont profité vendredi de l’ouverture des JO pour parader face à leur ennemi commun: les États-Unis. Washington va devoir gérer un double front.

Vladimir Poutine et Xi-Jinping ont posé côte à côte ce vendredi à Pékin, comme pour exposer au monde – et surtout à Joe Biden – qu’ils font front commun.

Le premier défie les États-Unis en Ukraine et réclame un nouvel équilibre géopolitique en Europe, le second conteste sa suprématie mondiale: Vladimir Poutine et Xi Jinping défient ouvertement le président Joe Biden en affichant des convergences stratégiques parties pour durer.

Outre une conception solitaire du pouvoir – quand ses prédécesseurs adoptaient une approche plus collégiale – Xi a pour volonté, selon Steve Tsang, professeur au SOAS China Institute à l’Université de Londres, «de rendre le monde sûr pour l’autoritarisme». Et tous deux se retrouvent dans leurs ambitions de «défier l’ordre mondial dominé par les États-Unis».

«C’est dans l’intérêt stratégique de Poutine aujourd’hui de rendre le partenariat Russie-Chine bien plus beau qu’il ne l’est, leurs actions mieux coordonnées et leurs objectifs soigneusement alignés», confirme Anton Barbashin, expert de la Russie du think-tank Riddle, à Glasgow.

«La Russie et la Chine placent la souveraineté au-dessus de tout, donc une alliance serait un mot trop fort», précise-t-il. «Mais nous allons voir plus d’actions concertées dans les relations internationales», ajoute-t-il, insistant sur le fait que cet affichage bilatéral ne vaut essentiellement que face au rival américain. L’administration Biden va pour autant devoir faire preuve d’une grande vigilance.

«Il est important pour les États-Unis d’empêcher la Russie et la Chine de tenter de reformater les organisations internationales en fonction de leurs visions du monde et idéologies respectives», écrivait en janvier la politiste Stephanie Pezard pour le think-tank américain RAND corporation. Et si Washington devait être tenté par le repli sur lui-même, «la Russie et la Chine pourraient être tentées de combler le vide», soulignait-elle.