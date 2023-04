États-Unis: Joe Biden pourrait annoncer sa candidature la semaine prochaine

Le «Washington Post» a ainsi avancé la date du mardi 25 avril, qui coïncide avec celle de son annonce de 2019, quand il avait rejoint la course pour battre le président sortant Donald Trump. Le quotidien souligne cependant que les plans de l’équipe Biden ne sont pas finalisés et que l’annonce pourrait être reportée. Déjà le plus vieux président en exercice de l’histoire des États-Unis à 80 ans, Joe Biden, en aurait 86 à la fin d’un hypothétique second mandat. Son principal adversaire côté républicain pour le moment n’est autre que Donald Trump, ouvrant ainsi la possibilité d’un match retour à l’élection de 2020, qui avait exposé les failles politiques béantes du pays.