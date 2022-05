États-Unis : Joe Biden se rend à Uvalde, encore traumatisée par la tuerie

Connu pour son empathie, le président Joe Biden tentera dimanche d’apaiser la souffrance des familles des victimes, cinq jours après la tuerie dans une école.

Joe Biden se rend dimanche dans la ville texane d’Uvalde, cinq jours après la tuerie dans une école primaire, pour apporter toute son empathie aux proches endeuillés par cette fusillade qui a choqué l’Amérique et relancé le débat sur les armes à feu.

«On ne peut pas rendre les drames illégaux, je le sais. Mais on peut rendre l’Amérique plus sûre», a plaidé samedi le président des États-Unis, regrettant que «dans tant d’endroits, tant d’innocents soient morts». Dix-neuf enfants et deux enseignantes ont péri mardi dans l’école Robb d’Uvalde sous les balles d’un jeune homme de 18 ans, l’une des pires fusillades des dernières années dans le pays.