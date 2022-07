Etats-Unis: Joe Biden, testé à nouveau positif au Covid-19, se reconfine

États-Unis : Joe Biden, testé à nouveau positif au Covid-19, se reconfine

Le président américain a de nouveau été testé positif au Covid-19 samedi matin sans ressentir de symptômes, et va retourner à l'isolement pour «protéger» son entourage.

Joe Biden est le président américain le plus vieux jamais élu.

Le président, qui est âgé de 79 ans, «a été testé positif samedi en fin de matinée selon un test antigénique» et «va reprendre des mesures strictes de confinement», a écrit le Dr Kevin O'Connor, selon lequel les cas de «rebond» de positivité peuvent se produire chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.

Comme M. Biden avait été testé négatif mardi soir, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin, «il s'agit bien d'une positivité de rebond», selon le médecin de M. Biden. «Le président n'a pas ressenti de réémergence des symptômes et continue de se sentir tout à fait bien», a-t-il ajouté. «Il n'y a donc aucune raison de reprendre le traitement à ce stade», mais M. Biden, le président le plus âgé jamais élu aux États-Unis, restera sous observation, a-t-il poursuivi.