États-Unis: Joe Biden tombe de vélo, puis se relève

Interrogé sur son état, Joe Biden a répondu: «Je vais bien!» Il portait un short, des baskets bleues, un casque de vélo et des gants, et aucune trace visible de la chute, comme des égratignures, n’était visible, selon la journaliste. Il a ensuite brièvement échangé avec les passants, puis les journalistes, et est remonté sur son vélo pour repartir environ cinq minutes plus tard. Il était accompagné de sa femme, Jill Biden, qui n’a pas été témoin de la chute, ayant continué son chemin.