Carnet noir aux États-Unis : Joe E. Tata, de «Beverly Hills, 90210», est décédé

«Je suis très triste d’annoncer que mon père, Joe E. Tata, est décédé paisiblement la nuit passée, le 24 août 2022. Mon père et moi serons toujours reconnaissants de l’amour et du soutien de notre famille, de nos amis et des fans», a-t-elle écrit sur une page qu’elle avait créée afin de récolter des fonds pour l’aider à prendre soin de son papa qui était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2018.