Jeunesse éternelle : Joe Jonas ne supporte pas l'idée d'avoir des rides

Grâce à cette technique de médecine esthétique, Joe a vu disparaître sa ride du lion et sa cicatrice entre les sourcils a été lissée. L’effet dure entre 4 et 6 mois. «J’apprécie que ce ne soit pas exagéré. C’est très léger», dit-il.

«Une belle génération»

Selon le mari de l’actrice Sophie Turner, mère de ses deux filles, il faut être «ouvert et honnête à ce sujet» et ne pas avoir peur de l’assumer, même si les hommes sont moins nombreux que les femmes à le faire. Il trouve aussi positif qu’à notre époque, la gent masculine utilise de plus en plus de cosmétiques.