Le mariage entre Joe Jonas et Sophie Turner battrait de l’aile

L’un des couples les plus glamours serait proche de la rupture, selon les informations avancées par TMZ. D’après ce média souvent bien informé, Joe Jonas, 34 ans, et Sophie Turner, 27 ans, feraient face à des «problèmes sérieux» dans leur relation depuis six mois. Pour mettre fin à cette situation malheureuse, le chanteur envisagerait de se séparer de l’actrice, avec qui il s’est fiancé en 2017 et marié deux ans plus tard. Il aurait déjà consulté au moins deux avocats spécialisés dans le divorce.