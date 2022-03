Artiste du Luxembourg : Joey Adam ressuscite le mythe du dragon

HESPERANGE - La Luxembourgeoise Joey Adam, 45 ans, rencontre un vrai succès avec ses dragons en forme de marionnettes.

Il s'appelle Talisker, mesure environ 1,50 m et ses faux airs de dinosaure intriguent les écoliers. L'œuvre est signée Joey Adam, artiste luxembourgeoise de 45 ans, «grande amatrice de dragons et de reptiles depuis toujours». Costumière de théâtre à l'origine, la mère de famille a passé plus de 150 heures à façonner cette marionnette en thermo-plastique.