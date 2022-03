Johan Core vise haut

LUXEMBOURG - Ambition, passion et rêves, Johan Core les réunit tous. Les adeptes du Byblos connaissent déjà ce DJ français, installé au Luxembourg, qui y anime régulièrement des soirées.

Depuis, Johan Core s'investit dans sa passion devenue un métier et une source de revenus. En mars, il est allé à Miami, à la Winter Music Conference, rencontre annuelle et incontournable de la scène électro. Ibiza l'attend en été. Et entre-temps, il passe ses journées à produire. Être en couple, c'est exclu pour Johan Core. «Je ne veux pas avoir de copine parce que sinon, je me consacrerais seulement à 10 % à la musique».