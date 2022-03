Johan Vonlanthen: «La victoire du Luxembourg? Un très mauvais souvenir»

À 48h de Luxembourg-Suisse, l’attaquant suisse Johan Vonlanthen revient pour L’essentiel sur la défaite de son équipe au match aller. Les Luxembourgeois l'avaient emporté 2-1 à Zurich, le 10 septembre 2008.

L’essentiel: Quels souvenirs gardez-vous du match aller (victoire du Luxembourg 2-1)?

Johan Vonlanthen: Un très mauvais souvenir. Je suis entré en jeu à un partout et on a pris un second but en fin de match. Après cela, je n’ai plus été convoqué en sélection pendant une année. Heureusement, je suis maintenant de retour depuis quelques matches.

Comment la sélection a-t-elle vécu cette défaite?

On a eu beaucoup de critiques au pays. C’était très grave. Un moment très difficile pour tous les joueurs et le sélectionneur.

Depuis, vous vous êtes bien repris…

Les défaites comme ça peuvent parfois aider. Cela a provoqué quelque chose chez nous. On devait se réveiller.

Que pensez-vous des joueurs luxembourgeois, qui sont presque tous des amateurs?

Ils ont un très bon esprit d’équipe. Ils donnent tout sur le terrain et c’est cette volonté qui nous a causé des problèmes. Si tu n’es pas professionnel contre une équipe comme ça, tu te mets en difficulté.

Ce sera une sorte de revanche pour vous samedi…

On est très près de la qualification pour le Mondial et c’est cela notre seul objectif. Ce match représente beaucoup d’enjeux pour nous. Si Israël fait match nul et que nous gagnons, nous serons en Afrique du Sud. L’adversaire et l’histoire n’ont pas d’importance particulière dans ce genre de match.

Qu’a apporté le sélectionneur Ottmar Hitzfeld à la Suisse?

Hitzfeld a apporté son immense expérience en tant qu’entraîneur à notre équipe. Il nous a rendu beaucoup plus confiant et lucide. Il a aussi su mettre en place un bon mélange entre jeunes joueurs et anciens.