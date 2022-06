Le 6 juillet : John Legend en concert à la Rockhal

L'essentiel t'offre deux places pour le show de John Legend, dont la tournée mondiale fera escale au Luxembourg le mercredi 6 juillet 2022!

Concert

Auteur-compositeur-interprète ultra talentueux, aux multiples récompenses, John Legend est le premier homme afro-américain à avoir un EGOT (personne ayant obtenu un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony), faisant désormais partie des membres du prestigieux club EGOT. Un artiste qui montre son génie sur tous les terrains, et qui met tout le monde d'accord. Viens vivre en live ses plus grands tubes tels que «All of Me», à l'occasion de son passage par le Grand-Duché.