Concert : John Mayer dédie une chanson à Katy Perry

Il semblerait que l’amour soit à nouveau d’actualité entre les deux chanteurs. Sur scène, John a remercié sa belle d’avoir été si patiente avec lui.

John Mayer a fait son retour sur scène après presque un an d'absence. (photo : ap)

Samedi soir, les personnes présentes au premier concert de la tournée de John Mayer ont été les témoins de la nouvelle chance qu’ont donné le chanteur et Katy Perry à leur histoire d’amour. Selon le site de Rolling Stone , Mayer a rappelé que la Californienne commandait de la nourriture lorsqu’il ne pouvait plus parler, après son opération de la gorge en août 2012.

«Elle a été tellement patiente. Elle a pris le temps d’apprendre à me connaître et à m’aimer», a-t-il dit. Il lui a ensuite dédié la dernière chanson du concert, «A Face to Call Home» («Un visage qui évoque la maison»): «A Katy, qui est ce visage qui évoque ma maison». Selon plusieurs médias américains, la jeune femme était présente dans la salle.